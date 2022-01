La Roma cerca un altro centrocampista sul mercato dopo l'arrivo di Sergio Oliveira dal Porto. Ai nomi di Xhaka (Arsenal) e Diawara (Marsiglia) si affianca quello di Danilo Pereira (PSG).



A Parigi può arrivare Ndombelé dal Tottenham, dove nel frattempo sta invece per sbarcare Amrabat, in uscita dalla Fiorentina.



Prima però i giallorossi devono piazzare Diawara: richiesto (come si legge sulla Gazzetta dello Sport) da Venezia, Cagliari, Sampdoria, Galatasaray e due club francesi.