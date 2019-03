Olsen non convince, Cragno decisamente sì. La Roma avrebbe individuato il portiere del futuro nell'estremo difensore del Cagliari che Massara ha fatto monitorare spesso nelle ultime settimane. Dopo Szczesny e Alisson, infatti, Olsen non si è mostrato all'altezza e per il futuro la Roma vuole puntare su un azzurro. Piace anche Audero della Samp.