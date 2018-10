e che ha un po' guastato l'atmosfera in casadopo l'importante successo in Champions League contro il Viktoria Plzen. Anche(nella foto di Sky Sport)dedicandogli la tripletta realizzata contro i cechi, perchè l'incidente toccato al difensore classe 2002 Riccardo Calafiori è di quelli che non si vedono spesso su un campo di calcio.- In occasione del match di Youth League giocato a Tre Fontane contro la formazione Under 19 del Viktoria, il calciatore giallorosso.Una diagnosi impietosa quella dei medici di Villa Stuart, che hanno immediatamente sottoposto a risonanza Calafiori: "", il loro commento.. Calafiori non è ancora stato operato e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport,. Il timore più remoto è pero di dover interrompere la sua carriera, anche se, dalla propria pagina Instagram, il giovane giallorosso ha provato a suonare la carica: "Riparto da qui, è arrivata la battaglia più difficile della mia vita... Non ti temo assolutamente".