La Roma è uscita dalla crisi e la vittoria ottenuta in Champions League contro il Viktoria Plzen per 5-0 è la riprova dell'ottimo lavoro fatto in ritiro prima e in campionato poi da Eusebio Di Francesco. Il gruppo si è compattato e le piccole modifiche tattiche apportate al 4-3-3 canonico dell'allenatore hanno agevolato il rendimento di alcuni di quei giocatori che non hanno trovato un rendimento eccellente ad inizio anno Un esempio concreto di questa svolta è sicuramente Justin Kluivert.



PROTAGONISTA E RECORD - Contro il Viktoria Plzen l'attaccante olandese è sicuramente stato uno dei protagonisti, andando a segno realizzando il gol del 4-0 e segnando un autentico record per la storia giallorossa. Kluivert è infatti diventato il più giovane calciatore della Roma a segnare in Champions oltre ad essere il secondo olandese più giovane di sempre a calcare questo palcoscenico. Non numeri da giocatore qualsiasi, accompagnati da un'esultanza, con la dedica allo sfortunatissimo ex-compagno all'Ajax Nouri e la sua maglia mostrata a tutto l'Olimpico, che va celebrata.



IL BANCO DI PROVA - Kluivert va giustamente celebrato, ma non va ancora esaltato sia perchè in campo, soltanto nella notte di ieri, c'è chi ha fatto meglio come ad esempio il trio Pellegrini-Dzeko-Under, sia perchè, in questo inizio di stagione, è contro difese più chiuse e contro squadre più tattiche che Kluivert ha dimostrato di fare fatica. Il direttore sportivo Monchi nel prepartita ha confermato: "Il suo percorso è come quello di Under. Va aspettato perchè un conto è giocare in Olanda, un altro in Italia". E allora è proprio in Serie A che si potrà capire quanto le risposte che Kluivert sta dando a Di Francesco siano definitive. A cominiciare dalla sfida di sabato contro l'Empoli. Perchè la crescita del gioiello olandese è costante e non può essere fermata dall'inizio o a partita in corsa.