Tra i giocatori in esubero in rosa c’è anche Patrik Schick, a bilancio 19,2 milioni. Per l’attaccante ceco è stata raggiunta un’intesa con il Lipsia per un riscatto fissato a 28 milioni, in caso di qualificazione in Champions League. Il DS del club tedesco, però, nei giorni scorsi ha fatto un passo indietro: "A oggi non posso assolutamente pensare alle clausole di riscatto per i giocatori in prestito".