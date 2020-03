Il Feyenoord pensa al riscatto di Rick Karsdorp, terzino classe 1995 in prestito annuale al club olandese. Nell'affare potrebbe rientrare Steven Berghuis, ala destra classe 1991 che in questa stagione in Eredivisie ha realizzato 15 gol e 7 assist in 24 presenze, e la Roma ha già avviato i primi contatti con l'agente dell'olandese, Mino Raiola. Ovviamente servirà anche una contropartita economica.