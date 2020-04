Uno dei tanti flop dell’era Monchi è sicuramente Rick Karsdorp, ceduto la scorsa estate in prestito al Feyenoord dopo due anni con molte più ombre che luci alla Roma. Il terzino è tornato a giocare nel club da cui i giallorossi lo avevano acquistato e ha totalizzato 24 presenze, condite da 5 assist e 2 reti, ma il suo futuro è ora più che incerto, riporta “Il Tempo”. Il club di Rotterdam sta avendo problemi di natura finanziaria e a differenza di quanto vorrebbe – riferisce Voetbal International – non può tenere in rosa il classe 199