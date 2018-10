Quindici minuti giocati dall’inizio della stagione: due minuti in campo nei playoff di Europa League, tredici nella Premier League scozzese, a risultato già acquisito. Sadiq ha visto il campo solo ad agosto, poi è sparito dai radar del tecnico Gerrard. L’ex stella del Liverpool gli ha poi concesso una chance tre giorni fa, nella semifinale di Betfred Cup con la sconfitta contro l’Aberdeen. Un’eliminazione dalla Coppa che ha fatto infuriare i tifosi. “Rimandatelo alla Roma, a noi non serve”. Stesso destino si prospetta per Elio Capradossi, ai margini del progetto de Lo Spezio e in procinto di ritornare già a gennaio alla base.