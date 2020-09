Da oggi è aperto ufficialmente il calciomercato per la Serie A. Le squadre avranno 35 giorni a loro disposizione per ridisegnare le rose e chi ha già deciso come farlo è l’esordiente Andrea Pirlo che ha gli occhi puntati su Edin Dzeko. Il centravanti 34enne della Roma conosce molto bene la Serie A ed è un giocatore che ben entrerebbe negli schemi del neo-allenatore della Juventus. A crederlo sono anche gli analisti che quotano l’arrivo del bosniaco alla Continassa a 3,00. I dubbi del giocatore lasciano però le porte aperte all’Inter, anche se non ci sono stati dei veri e propri contatti. In questo caso, spiega Agipronews, il colpo pagherebbe 7 volte la posta. Il futuro di Dzeko rimane tutto da decidere, e non è affatto escluso che rimanga nella Capitale, visto che la Roma è a 1,45. Più difficili invece le piste che portano il bosniaco all’estero. Un passaggio in Inghilterra, sponda Everton, e Spagna, sponda Atletico Madrid, è quotato a 15,00.