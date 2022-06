Si muove la situazione Villar. Il centrocampista spagnolo è ancora di proprietà della Roma, che da gennaio lo ha girato in prestito al Getafe. La società iberica è intenzionata a formulare un’offerta al club giallorosso per il classe 98 come riporta il Corriere dello Sport. Gli Azzurri, però, vorrebbero uno sconto rispetto alla cifra pattuita inizialmente. Il ritorno in Patria non ha giovato a Villar. Incappato in numerose difficoltà con Mourinho, a gennaio è tornato in Spagna, insieme a Mayoral. Per il regista le cose non sono andate come sperato. Ha infatti racimolato solamente dieci presenze, di cui solo una da titolare.