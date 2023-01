Eldor Shomurodov è il nome più caldo per il mercato in uscita della Roma. Sull'attaccante c'è l'interesse del Torino, confermato anche dalle parole del direttore tecnico Vagnati, ma come riportato da Sky Sport sull'attaccante uzbeko, ci sarebbe anche il Lille. Il club francese sarebbe pronto ad offrire una cifra vicina ai 13 milioni di euro per portarlo alla corte di Paulo Fonseca. La destinazione al momento non sembra però entusiasmare il classe '95 giallorosso.