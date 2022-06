Come riporta Il Tempo, il nome di Houssem Aouar non è passato inosservato a Trigoria: il classe ’98 di proprietà del Lione è stato proposto a Tiago Pinto, e potrebbe rivelarsi una possibilità concreta specialmente nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad un profilo di primissimo piano. In più il contratto di Aouar scade nel 2023, elemento chiave nell’eventuale trattativa con i francesi: il prezzo del cartellino infatti non dovrebbe superare i 20 milioni. Un possibile intoppo invece potrebbe essere l’imminente cambio al timone nel club transalpino.