Il Lipsia vuole chiudere il prima possibile l’acquisto di Patrik Schick dalla Roma. Il giocatore, in prestito ai tedeschi con diritto di riscatto fissato a 29 milioni, ha dichiarato: “Andare al Lipsia è stata una decisione giusta. Ora i club devono trovare una soluzione. Se arriverà, ne sarò molto felice”. Come scrive il portale ceco Sport, però il Lipsia vuole chiedere ai giallorossi uno sconto che si aggirerà intorno al 50 per cento. “Sono molto soddisfatti di lui, le cose sono chiare” ha dichiarato l’agente dell’attaccante Pavel Paska, che la prossima settimana volerà in prima persona in Germania per portare avanti le trattative. Il ritorno alla Roma appare improbabile, ma per lasciarlo andare a titolo definitivo i giallorossi dovranno cedere sul prezzo.