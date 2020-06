Quando una storia inizia storta difficilmente può finire dritta.. Non dovuta stavolta alle prestazioni dell’attaccante, che rappresenta, ma alla voglia del Lipsia di ottenere un forte sconto sul riscatto pattuito un anno fa. Schick come detto grava sulle casse della Roma e non ha alcuna voglia di tornare nella capitale dove ha avuto più di un problema d’ambientamento. Lo stessonon è intenzionato a puntare su di lui al posto di. Così la strada della cessione diventa obbligatoria.Il tira e molla del Lipsia va avanti da settimane. Ieri il tecnico Nagelsmann ha dichiarato:. Chiusura totale? No, perché l’allenatore tedesco è contento del rendimento del ceco (9 gol) e sa che lo stesso Schick vuole a tutti i costi restare in Bundesliga. Una strategia per provare a far abbassare il prezzo alla Roma. L’accordo iniziale prevedeva ilutili a non ottenere una minusvalenza. Ora il Lipsia prova a tirare la corda e intende mettere sul piattoforte della volontà del calciatore di non voler tornare alla Roma. Ma i giallorossi hanno un piano di uscita., infatti, sta offrendo il cartellino di Patrik in Premier League dove c’è qualche estimatore: dall’Disposte a spendere 30 milioni? Difficile. E allora la Roma sarà costretta a rivedere il prezzo anche perché, visto ilnon può permettersi di mancare un incasso da oltre 20 milioni.