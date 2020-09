Rudi Voller, ex attaccante ed ex allenatore della Roma, ora direttore sportivo del Bayer Leverkusen, fa i suoi auguri a Nicolò Zaniolo, ancora infortunato al crociato: “Mi dispiace davvero per Zaniolo. È straziante subire un infortunio a così poco tempo dal primo, ma il ragazzo è forte e vedrà un grande chirurgo, dal quale sono andati anche nostri calciatori con casi simili. In bocca al lupo per il campionato che sta per iniziare: sarò presto a Roma, nelle prossime settimane. Rudi” le parole pubblicato dal sito del club giallorosso.