La Roma è ultima per goal e assist forniti dagli esterni difensivi dietro anche a Cagliari e Bologna. Lo rivela uno studio di ForzaRoma.info che ha analizzato il peso specifico dei giocatori di fascia. Guida la classifica l’Inter con 8 reti e 4 passaggi decisivi Gli esterni giallorossi non hanno mai trovato la via del gol e solo in due circostanze hanno fornito solo due assist vincenti, contro la Salernitana e il Verona quando ancora i giallorossi giocavano a quattro dietro. Uno di Karsdorp per Pellegrini, su 70 cross effettuati in stagione, e uno di Vina sempre per il capitano giallorosso. Il terzino uruguaiano è ultimo nella rosa giallorossa per occasioni create, solo una insieme a Felix e Carles Perez. Calciatori che hanno giocato molto meno dell’ex Palmeiras.