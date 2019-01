Zaniolo cambia agente e si affida allo stesso procuratore di Hector Herrera. Proprio il centrocampista messicano, in scadenza di contratto a giugno col Porto, piace a Inter e Arsenal oltre che ai giallorossi.



Sulle tracce di un altro profilo seguito pure dai nerazzurri: il 18enne difensore turco Ozan Kabak del Galatasaray, che ha una clausola di rescissione da 7,5 milioni di euro. Interessa anche a Borussia Dortmund, Stoccarda, Watford e Manchester United, ripiombato su Manolas.



In uscita Marcano ha detto no al Galatasaray. Sfumato il Cagliari, per il prestito di Coric restano in ballo Chievo e Sassuolo. Bruno Peres piace al Bologna, ma è più probabile che resti in Brasile al San Paolo.