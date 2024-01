Roma, chi dopo Tiago Pinto? Il nuovo ds è alle porte: Mitchell in vantaggio, c'è una possibile sorpresa

In casa Roma siamo agli ultimi 10 giorni ufficiali di Tiago Pinto come dirigente, con poche speranze di riaprire il mercato e la caccia al prossimo direttore sportivo che sta per passare l’ultima curva ecisiva. Negli ultimi giorni, infatti, è passata in vantaggio la pista estera voluta da Dan e Ryan Friedkin.

MITCHELL IN POLE - In pole position oggi c’è infatti il profilo di Paul Mitchell, separato da poco col Monaco ed ex dirigente di Tottenham, Lipsia e Bragantino (del gruppo Red Bull). Scopritore di talenti, più che direttore sportivo vero e proprio. Il profilo ideale secondo la proprietà americana per lavorare in pieno regime di fair play finanziario alla ricerca di quei giocatori da valorizzare. Il dirigente inglese avrebbe avuto già colloquii proficui con la proprietà romanista, e a prescindere da chi sarà l’allenatore della prossima stagione, li avrebbe convinti.



GLI ALTRI NOMI - Non più in pole, ma scivolato nelle gerarchie c'è l'ex Chelsea Vivell, che fino a pochi giorni sembrava in prima fascia, ma non avrebbe risposto positivamente alla Roma attratto ancora dalla Premier League. Sembrano scemate invece le candidature “Italiane”. E quindi quelle dell'ex Milan Frederic Massara e dell'ex-Monza Modesto, nome vicino alla ceo Souloukou. L’ultima suggestione porta infine ancora in Inghilterra, a Michael Edwards, dal 2011 al 2022 al Liverpool e attuale “Sporting Consultant” della Ludonautics, società di consulenza sportiva legata all'analisi statistica fondata con l'ex collega ai tempi dei Reds Ian Graham. Al momento però Mitchell sembra in vantaggio. I Friedkin scioglieranno le riserve a febbraio quando saluteranno Tiago Pinto per iniziare il nuovo corso romanista.