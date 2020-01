Umar Sadiq alla conquista della Serbia. L'attaccante classe '97 di proprietà della Roma sta trascinando il Partizan Belgrado dove in estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto: capocannoniere del campionato con 11 gol, 16 reti e 12 assist in 30 partite stagionali. Numeri che stanno convincendo sempre di più il Partizan a prendere il giocatore a titolo definitivo versando 1,6 milioni di euro nella casse della Roma come da accordi. Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio è previsto un incontro per definire l'affare. Per il giocatore è pronto un contratto di 4 anni con ingaggio da 500mila euro a salire.