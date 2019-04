Antonio Conte e la Roma è diventata decisamente più che una semplice suggestione. Gli incontri (almeno tre) tra diversi rappresentanti della dirigenza e l’ex tecnico della Juve dimostrano come il discorso sia ben avviato. Conte, insomma, non ha scartato l’idea Roma. Anzi. Ma perché Antonio dovrebbe accettare il progetto giallorosso?Innanzitutto perché la Roma ha deciso, dopo anni, di investire parecchi milioni su un allenatore di prima fascia dopo le scommesse Luis Enrique, Garcia o Di Francesco e ritorni discutibili come Zeman o Spalletti.. Poco meno di quanto Conte prende al Chelsea. Ovviamente a quella cifra andrebbero aggiunti gli stipendi del resto dello staff del tecnico.che è già stato a Trigoria durante il periodo della prima era Spalletti. L’indiscrezione sul maxi ingaggio, rivelata da calciomercato.com , ha trovato ampie conferme. Ma la Roma non è l’unica a poter offrire uno stipendio del genere.Così entrano in ballo altri fattori. “Voglio un progetto che mi convinca”, ha detto Conte qualche giorno fa da Cattelan. E la Roma sembra l’unica a potergli offrire un, con pieni poteri su tutte le sfere tecniche. A “convincerlo” del progetto poi ci sono tre amici di vecchia data. In primis ilsalentino come Conte e cresciuto con Antonio nelle giovanili del Lecce. I due sono quasi come fratelli. Ovviamente non basta per sposare un progetto milionario, ma la fiducia in questi casi aiuta eccome.Il capitano è stato uno dei fedelissimi dell’ex ct nell’Italia che sfiorò l’impresa agli Europei. L’attuale rosa poi piace a Conte che è convinto di rivitalizzare giocatori come Florenzi o Cristante.. Ovviamente serve anche un mercato di rafforzamento da sviluppare in tre finestre., forse anche per capire se la Roma si qualificherà o meno in Champions. Per quanto possa affascinarlo il progetto, infatti, c’è una concorrenza agguerrita che non può essere sottovalutatche ha in Marotta l’asso della manica per convincere Conte. I nerazzurri poi sono già sicuri di un posto in Champions. Preoccupanti nelle ultime ore sono anche le voci di interessamento di top club comeanche se la famiglia Conte vorrebbe tornare in Italia. In agguato potrebbe nascondersi pure il Manchester City in caso di addio di Guardiola.