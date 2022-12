La Roma vuole darla provando ad anticipare la concorrenza. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di bloccare già in questo mercato di gennaio l’acquisto di Davide Frattesi come ribadisce oggi il Tempo. Più di un’idea, ma un vero progetto di mercato da strutturare fin da subito per regalarsi la prossima estate «uno dei centrocampisti più forti della Serie A». Il gm ne inizierà a parlare con l’agente del calciatore al ritorno dal Portogallo per iniziare con largo anticipo una nuova trattativa con il Sassuolo.



IL PIANO - Un matrimonio che s’ha da fare ormai da troppi mesi, ma stavolta la Roma vuole chiudere prima di tutte le altre. Soprattutto il Napoli. Tiago Pinto stavolta vuole andare dritto al sodo già a gennaio, nonostante le disponibilità economiche sul mercato, attualmente siano pari allo zero. Bloccare Frattesi oggi per averlo domani, anticipando la prevedibile asta estiva su di lui. E in quest’ottica si inserisce lo stop al prestito di Bove al Lecce che potrebbe tornare utile, fin da subito, come acconto sul prezzo del centrocampista del Sassuolo. Così come Volpato, chiuso dall’arrivo di Solbakken