Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ospite della nuova sede amministriva della Roma in zona Eur. Il Premier ha ricevuto in regalo una maglia e ha pubblicato sui suoi canali social una foto con Totti: "Concedetemi questa debolezza. Il tifoso non riesce a trattenersi". Poco prima aveva preso la parola per parlare della sua passione giallorossa: “Grazie per l’invito, ringrazio tutti i vertici della Roma. Parlo nella duplice veste di Presidente del Consiglio e tifoso della Roma. La passione è stata dichiarata a scanso di equivoci, non è un segreto. Non so sia più facile parlare da presidente o da romanista. Dico che sono un grande tifoso della Roma, ho preso questa passione nel corso degli anni universitari, quando mi trasferì qui dalla provincia di Foggia. Ero circondato da tanti amici, anche laziali e da allora mi porto questa passione. Poi sono diventato anche un po’ maniaco, da allora la seguo con grande attenzione. Sono anche un tifoso anomalo, rimango molto sportivo. Dirò un’eresia forse, ma quando la Lazio gioca bene non sono uno che gufa. Tifo per le vittorie della squadra, non riesco a gufare per le sconfitte altrui. I colori italiani vengono sempre prima, difendo tutte le squadre italiane”.