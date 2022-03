Un anno da vice Rui Patricio e poi (forse) i guanti da titolare. E’ questo il progetto studiato da Tiago Pinto per Mile Svilar, 22 anni, un portiere serbo ma nato e cresciuto in Belgio che gioca (poco) nel Benfica. E un po’ di più nella squadra B che il gm giallorosso conosce molto bene. Eppure Svilar è stato l’estremo difensore più giovane ad aver esordito in Champions. Indovinate contro chi? Il Manchester United di Josè Mourinho. Tante parate, un rigore respinto a Martial e una papera su Rashford. Ci sta a 18 anni.





A ZERO - Il futuro sembrava suo ma l’arrivo di Vlachodimos, portiere della nazionale greca, gli ha impedito di giocare con continuità in Portogallo. Per questo il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato. La Roma è pronta a prenderlo a parametro zero ma potrebbe concedere una percentuale di futura rivendita al Benfica visti gli ottimi rapporti tra le parti. In questi mesi, infatti, non convince del tutto Fuzato che potrebbe essere ceduto altrove la prossima stagione.