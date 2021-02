IL TABELLINO

è il simbolo della resistenza beneventana: salva sulla linea il pallone diin pieno recupero prima chefischi un rigore in favore della Roma poi revocato dal Var, che scova un fuorigioco dello stessoLa Roma che aveva cinque attaccanti insieme, compreso El Shaarawy al debutto,, la prima squadra della bassa classifica che la Roma non riesce a battere. Prima o poi doveva succedere. Ci sono giorni in cui il pallone non entra.. Sono indisponibili Ibanez, Smalling, Kumbulla, Santon e anche Cristante, che aveva dovuto adattarsi a un ruolo non suo. Non volendo mettere in dubbio la difesa a tre,sostituito da Bruno Peres sulla fascia. Al centro sinistra insieme a Mancini, unico superstite della maledizione, si rivede, che ormai sembra un reduce, già ammonito dopo un quarto d’ora da film horror mentre Pellegrini si riprende la fascia di capitano togliendo il posto a Pedro.il titolare del ruolo diventa Borja Maioral che si è guadagnato la fiducia a suon di gol.anche se il Benevento ha incassato 42 gol, francamente troppi.è l’unica punta conche gioca a tutto campo, disposto a pagare di tasca sua pur di segnare un gol alla Roma, che non ha creduto in lui lasciandolo emigrare., altro prodotto del vivaio di Trigoria promosso titolare nell’occasione.Due linee molto compatte con il cattivissimo Glik, sempre più somigliante al Gert Frobe di Goldfinger, a sostenere la diga che la Roma ha faticato ad aggirare. In tutto il primo tempo solo un sinistro di Pellegrini ha impensierito Montipo.L’espulsione di Goldfinger per un’entrata durissima su Mkhitaryan dopo un’ora di gioco ha condizionato partita e scelte tecniche. Fonseca ha spedito nella mischia Dzeko senza escludere Borja: un inedito con l’uscita di Veretout. Fonseca ha deciso di mescolare le carte. Fuori Fazio per l’altro reduce Jesus, e soprattutto fuori Karsdorp per fare posto a Pedro, riportare Bruno Peres a destra e ripristinare la corsia sinistra per Spinazzola.. Onore a Pippo che ha saputo dare un’anima a una squadra senza grande qualità ma degna di conquistare la salvezza con largo anticipo.Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj (77' Tello), Schiattarella, Viola (59' Caldirola); Ionita, Caprari (67' Insigne); Lapadula (77' Moncini). All. InzaghiRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio (71' Juan Jesus), Mancini, Spinazzola; Karsdorp (72' Pedro), Villar, Veretout (58' Dzeko), Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan (81' El Shaarawy); Borja Mayoral. All. FonsecaArbitro: Pairetto di NichelinoEspulsi: 58' Glik per doppia ammonizione, 94' Inzaghi (B)Ammoniti: 14' Schiattarella (B), 19' Fazio (R), 46' Glik (B), 85' Montipò (B)