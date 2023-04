La Roma fa visita all’Atalanta nella trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 in una tappa fondamentale per la corsa alla Champions League. La squadra di Mourinho si appresta a un tour de force e nella prossima sfida ospiterà il Milan. C'è un titolarissimo però a rischio: Nemanja Matic è diffidato e, in caso di ammonizione, sarebbe costretto a saltare il confronto con i rossoneri.