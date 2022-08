L'anno scorso vittoria facile della sua Roma a Salerno e festeggiamento in solitaria in treno. Mou si era concesso infatti una pizza per il tragitto di ritorno a casa. Quest'anno non cambia il risultato e neanche la cena post partita. Stavolta il portoghese però ha voluto esagerare e ha fatto arrivare ben 60 pizze destinate a calciatori e staff: un'abitudine ormai consolidata per lui.