Andrea Causarano, responsabile del settore medico della Roma, parla di Nicolò Zaniolo e del suo recupero, in seguito alla ricostruzione del legamento crociato anteriore, alla radio ufficiale giallorossa: "Con Nicolò siamo stati insieme tutto il giorno. Ha affrontato l'intervento con serenità, nonostante i suoi 20 anni. L'intervento è perfettamente riuscito, il Prof. Mariani ha ricostruito il legamento anteriore. E' stato circondato dai cari, si è sentito protetto. Anche dalla certezza di poter tornare a giocare".



SUL RECUPERO - "Già da oggi Zaniolo inizierà le primissime fasi la riabilitazione del ginocchio, per permettere all'articolazione di riprendere la normale attività. La riabilitazione non ha dei tempi precisi, ma sono personalizzati. Valuteremo nel corso della riabilitazione gli step. Impossibile valutare i tempi di recupero. Cercheremo di agire nel migliore dei modi, nell'interesse della sua salute. Un problema precedente al ginocchio? Nicolò non ha avuto alcun problema al ginocchio. È stata un'articolazione sempre sana. Contro il Torino ha avuto una contusione sopra al ginocchio, poi ha svolto gli allenamenti senza problema. Andiamo avanti nell'amarezza dell'infortunio, sicuri che tornerà più forte di prima"