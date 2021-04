Juan Manuel Iturbe, attaccante del Pumas, ex Roma e Verona, parla del suo passato in giallorosso a Gianlucadimarzio.com: "Per me la Roma è stata la squadra più bella in cui abbia giocato. Quando sono arrivato ero il ragazzo più felice del mondo. Quell’anno, poi, è arrivata solo la qualificazione alla Champions League, che era l’obiettivo più importante, ma anche nei momenti più difficili Juan ha sempre sentito il sostegno dei senatori come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Loro sono stati sempre vicino, rassicuravano me e la squadra. Poi è andata come è andata ma così è il calcio, c’è sempre il tempo per avere una rivincita e fare bene".