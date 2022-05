Dopo la vittoria della Conference League, la Roma si sta concentrando sul mercato in cerca di nuovi rinforzi. Uno dei nomi più caldi è quello di Ola Solbakken, attaccante norvegese che ha il contratto in scadenza a dicembre con il Bodo/Glimt: come riporta La Repubblica, il giocatore piace ai giallorossi e il Bodo vorrebbe monetizzare qualcosa per non perderlo a zero a fine anno.