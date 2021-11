Gianluca Mancini è pronto a sposare a lungo la Roma. L'accordo con il club è ormai stato trovato e manca solamente l'ufficialità: il difensore sarà blindato in giallorosso fino al 2026 e andrà a percepire 3,5 milioni a stagione. Attualmente l'ingaggio è di 2 milioni più bonus per l'ex atalantino. Per l'annuncio è questione di giorni. Si voleva aspettare Natale ma probabilmente verranno accorciati i tempi e già la prossima settimana potrebbe essere quella buona. Si sta lavorando anche per quello di Cristante, che ha lo stesso procuratore di Mancini Il centrocampista sotto l'ala di Mourinho è definitivamente esploso ed è uno dei perni fondamentali di questa squadra. In fila c'è pure Nicolò Zaniolo, che si aspetta adeguamento e prolungamento fino al 2025. ​



SCELTA DI MOU - La Roma ha scelto di blindare Mancini su precisa indicazione di Mourinho. Il difensore è uno dei fedelissimi dello Special One sul quale si può edificare la squadra del futuro viste le capacità di leadership mostrate finora dal vice capitano. Con Pellegrini, Cristante e Spinazzola rappresenta una colonna importante pure in Nazionale oltre che nello spogliatoio giallorosso. L'obiettivo di Mourinho è quello di creare uno zoccolo duro e rinforzarlo nelle prossime due campagne di mercato. Le ultime prestazioni di Mancini sono state alquanto deludenti e il rinnovo potrebbe aiutarlo a rimettere la marcia.