Venerdì. È il giorno chiave, quello in cui Lorenzo Pellegrini e Mourinho capiranno se il capitano giallorosso potrà davvero esserci o meno a Genova, domenica sera. Anche ieri, infatti, Pellegrini ha svolto lavoro individuale (esattamente come Smalling, Spinazzola, Viña, Calafiori e Kumbulla, parziale lavoro in gruppo invece per Zaniolo) e sarà così fino a venerdì, appunto, quando invece proverà a vedere come sta il ginocchio sinistro. Ad oggi è ancora un po’ gonfio, gli dà fastidio, e se non si fosse fermato in tempo – continuando quindi a giocarsi su – avrebbe rischiato anche qualche ulteriore conseguenza a livello meniscale. Lo stop è stato quindi opportuno e valutato attentamente. E le possibilità che il capitano giallorosso possa farcela per Genova sono ad oggi più o meno del 50% secondo la Gazzetta dello Sport.