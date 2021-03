Il rinnovo di Henrick Mkhitaryan non è ancora arrivato. Il giocatore della Roma, in scadenza, può non far valere l'opzione per il rinnovo che la società giallorossa vuole prolungare l'accordo: come scrive Il Messaggero, il club è ottimista, ma Raiola e il trequartista ex Arsenal non hanno ancora sciolto i dubbi.