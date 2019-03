Poche parole, ma molto sentite e intrise di commozione, hanno accompagnato il saluto alla squadra e a tutto lo staff del centro sportivo di Trigoria dell'ormai ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, esonerato dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto: "Mi dispiace per quelli che ho utilizzato di meno, ma io ho fatto tutto per il bene della squadra. Sono felice di avervi allenato".



L'avventura del tecnico abruzzese a Roma si conclude con un bilancio di 46 vittorie, 18 pareggi e 23 sconfitte in 87 partite, col punto più alto rappresentato dal raggiungimento della semifinale nella scorsa edizione di Champions. A livello di curiosità, la sua amara ultima partita in Europa si chiude con la multa che gli sarà comminata dalla Uefa per non essersi presentato in conferenza stampa a Porto, furibondo per l'arbitraggio di Cakir.