Un giovane "top" come Felix e Volpato (difficilmente la Roma cederà su Bove) e uno ancora da valorizzare. Il Sassuolo nell'affare che porterà Frattesi alla Roma ha indicato anche il nome di Matteo Falasca. Classe 2004 il terzino sinistro ha firmato un anno fa il suo primo contratto da professionista ed è stato uno dei protagonisti due anni fa in under 17 (con tanto di gol all'ultimo atto) e in questa stagione nella corsa scudetto svanita in finale contro l'Inter. La Roma non vorrebbe perderlo definitivamente ma è possibile un'operazione proprio alla Frattesi con diritto di recompra a favore dei giallorossi.