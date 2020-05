James Pallotta garantirà la continuità aziendale e l'immissione delle liquidità di cui il club ha bisogno in un momento di grande crisi economia. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il presidente giallorosso dovrà versare 60 milioni entro la fine dell'anno, di cui 20 a breve, e ha trovato alcune banche negli USA che lo aiutino a completare l'aumento di capitale. Se poi dovesse arrivare il sì definitivo allo stadio (Vitek potrebbe a breve rilevare i terreni di Tor di Valle), non è escluso che alcuni soci di Pallotta (tra cui Starwood) possano cambiare idea ed essere pronti a rimanere.