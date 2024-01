Roma, il terremoto continua: la CEO Soulokou valuta le dimissioni, il motivo

Un terremoto. Messo in atto dai Friedkin e che potrebbe coinvolgere anche il ruolo di Lina Soulokou. La Ceo, infatti, non sarebbe stata informata della decisione di esonerare Mourinho e prendere De Rossi. I primi spifferi interni un paio d'ore prima del comunicato ma nessuna segnalazione alla squadra su una decisione che ha preso solo e soltanto la proprietà. Senza consultarsi con Tiago Pinto (prevedibile), ma nemmeno con la stessa Souloukou e con i giocatori che sono stati rimandati a casa.



IL MOTIVO - Un fulmine a ciel sereno per la Ceo che non ha digerito affatto bene questa mancanza di rispetto. La dirigente greca, arrivata pochi mesi fa, si aspettava di essere consultata e comunque non avrebbe condiviso la linea dei Friedkin. Nei prossimi giorni non è escluso che la stessa Souloukou non decida di rinunciare all'incarica, tentata anche dalle offerte arabe.