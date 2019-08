A Trigoria continua la ricerca di un difensore. Di recente anche il nome di Elseid Hysaj è stato spesso accostato ai giallorossi in ottica mercato, proprio per andare a rinforzare il reparto arretrato. La Roma, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza di due rivali da non sottovalutare. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, sul terzino in uscita dal Napoli ci sarebbero anche il Tottenham e la Juventus. Gli Spurs hanno tempo fino all’8 agosto per regalare un altro giocatore a Pochettino.