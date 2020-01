Sul fronte Villar - riporta Iltempo.it - da registrare la conferma pubblica dell’Elche sull’offerta da 3 milioni di euro presentata dai giallorossi per il giovane mediano. Il club spagnolo ha però specificato di partire da una richiesta base di 7-8 milioni, avendo in mano soltanto il 20% del cartellino. Il restante 80% è nelle mani del Valencia, che vanta inoltre un diritto di prelazione sul giovane centrocampista spagnolo. La società del magnate di Singapore Lim questa mattina ha comunicato all’Elche di voler acquistare l’intero cartellino di Villar, lasciandolo fino all’estate in prestito nella squadra attuale. Si fa quindi sempre più difficile - sia per le richieste, che per la particolare situazione contrattuale - la trattativa per un giovane talento che piace molto dalle parti di Trigoria.