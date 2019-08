Petrachi monitora anche nomi per l'attacco e ha posato gli occhi sul profilo di Karol Swiderski, attaccante 22enne polacco di proprietà del Paok.

Secondo quanto riporta laRoma24.it Il calciatore polacco era stato accostato anche al Genoa lo scorso gennaio quando avrebbe potuto sostituire il connazionale Piatek, passato al Milan. Gli 8 in metà campionato con lo Jagiellonia, nel campionato polacco, gli sono valse le attenzioni di altre squadre, sulle quali però ha prevalso il Paok che lo ha prelevato in prestito oneroso, di 750mila euro, prima di riscattarlo per 2 milioni al termine della stagione, nella quale ha messo a segno 6 gol in 15 presenze con il club greco. Ora il Paok chiede 4 milioni più bonus per cedere Swiderski, classe 1997, punta di piede mancino che per alcuni aspetti ricorda Schick.