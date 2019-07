Robin Olsen è sempre più lontano dalla Roma dopo nemmeno un anno dal suo arrivo. A volerlo, in Premier, è il Watford. Con il club inglese gioca il suo connazionale Pontus Dahlberg, che ha commentato il possibile arrivo di Olsen: “Forse è stupido rispondere alle speculazioni, meglio parlare a cose fatte – spiega a aftonbladet.se -. Ovviamente il suo arrivo sarebbe importante e sembra anche un bravo ragazzo. Gli svedesi sono sempre ben accetti in Inghilterra. Vediamo se succederà davvero. Alzerebbe il livello, è il nostro numero uno in nazionale e chiaramente è un buon portiere”.