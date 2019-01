Il West Ham apre alla possibilità di un prestito di Pedro Obiang in questa sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese avrebbe dato l’ok per una possibile trattativa per il centrocampista ex Sampdoria sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il direttore sportivo della Roma Monchi potrebbe essere interessato all’offerta, esclusa invece dal West Ham nella passata sessione di calciomercato.