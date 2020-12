A sinistra Spinazzola è la vera arma in più della Roma. Spinge, accompagna, crea occasioni ed a Bologna era anche riuscito a segnare con un pregevole scavetto. Pure per Karsdorp il segreto della rinascita alberga in una migliore condizione fisica. Da quando si è infatti messo in testa di riprendersi la Roma Rick è dimagrito di ben sette chili grazie al lavoro di un nutrizionista personale. E questo, ovviamente, gli permette di essere più leggero e veloce in ogni sua sortita offensiva. In estate aveva rifiutato ogni trasferimento, compreso quello al Genoa all'ultimo minuto perché aveva annusato che in quel ruolo lì la Roma non aveva un vero titolare e lui poteva giocarsi le sue carte. Lo ha fatto e anche bene, come dimostra il quinto gol della Roma a Bologna.