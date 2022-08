ET e FB

La Roma è pronta ad affondare il colpo per Andrea Belotti. L'attaccante svincolatosi dal Torino a fine stagione freme per trovare la sua nuova casa e insieme a lui anche José Mourinho spinge per il tesseramento a prescindere dalle uscite ritenute però fondamentali dalla proprietà. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com decisive saranno le prossime 48 ore con i contatti milanesi del dg Tiago Pinto che daranno la svolta all'affare.