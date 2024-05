Roma in Champions League se... Tutte le combinazioni

Getty

, la prima con il nuovo format.I giallorossi si trovano a quota 63 punti, mentre i biancocelesti a 60, con i bergamaschi a 66 e ormai irraggiungibili per entrambe le formazioni. La squadra di De Rossi è già certa di concludere il proprio campionato al 6° posto, visti i 3 punti di svantaggio dall’Atalanta (scontri diretti a sfavore per Pellegrini e compagni) e i 3 punti di vantaggio sui rivali cittadini della Lazio (ma con scontri diretti a favore, grazie al derby vinto per 1-0 al ritorno).

Empoli-Roma (domenica 26 maggio, alle ore 20.45)

Ininfluente la sfida contro l’Empoli: è fondamentale che l’Atalanta faccia al massimo due punti nelle sue ultime due partite in campionato (contro il Torino e nel recupero contro la Fiorentina). Gli orobici devono, quindi, arrivare quinti, non scavalcando il Bologna (con il quale ha gli scontri diretti a sfavore) al 4° posto a quota 68 punti

Questa è la partita che deve ancora disputare la Roma nel corso della trentottesima giornata di Serie A:, ma servono una serie di combinazioni, partendo dal mancato successo degli orobici nella sfida contro i granata e dal risultato del recupero del 2 giugno contro i viola.

Esiste, infatti, ancora la possibilità di portare sei squadre in Champions League e la condizione fondamentale è che(obiettivo raggiunto, dopo la vittoria per 3-0 sul Bayer Leverkusen): in tal caso andrebbero le prime quattro (con la classifica attuale: Inter, Milan, Juventus e Bologna), la vincente dell'Europa League (Atalanta) e la migliore piazzata restante della Serie A (Roma). In questo scenario, ci sarebbe poi una sola squadra in Europa League (Lazio) e una in Conference League (Fiorentina).