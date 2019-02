Eusebio Di Francesco, per costruire l’undici che dovrà scendere in campo sabato a Frosinone, dovrà riflettere anche sul rischio squalifica che pende su quattro titolari. Rischiano, in caso di ammonizione, quattro pezzi da novanta come Florenzi, Manolas, Fazio e Zaniolo. Un “giallo” potrebbe far saltare loro la partita successiva, parliamo addirittura del derby con la Lazio. Per questo possibile che ritrovino un posto da titolare sia Juan Jesus che Pastore, oltre all’argentino Perotti. Under sarà convocato