Nikola Kalinic torna in Italia dopo le avventure con Fiorentina e Milan. L’attaccante croato sbarcherà oggi nella Capitale, precisamente alle 20.20 con volo proveniente da Madrid. Neanche convocato per la sfida contro l’Eibar, Kalinic si sottoporrà domani alle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà alla Roma. Il croato arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni e guadagnerà 2,5 milioni a stagione. Dentro Kalinic, fuori Schick, che si trasferirà al Lipsia in prestito biennale. Le cifre dovrebbero essere le seguenti: prestito oneroso a 2,5 milioni di euro e diritto di riscatto già fissato a 9 milioni di euro.