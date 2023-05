Roma in vendita? Al momento non arrivano conferme a riguardo, ma secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport ci sarebbe un gruppo arabo interessato al club giallorosso, valutato da Friedkin circa 1 miliardo di euro. Un ruolo rilevante nell’operazione lo svolgerebbe Raffaello Follieri, spregiudicato affarista pugliese, che negli anni scorsi aveva già provato invano a scalare Palermo, Catania e Foggia. Classe 1978, è nato a San Giovanni Rotondo, ma si è affermato negli Stati Uniti, dove a partire dal 2003 ha intavolato relazioni importanti arricchendosi nel periodo della bolla immobiliare. Di quegli anni dorati il fidanzamento con Anne Hathaway.



CARCERE E RILANCIO - La sua traiettoria venne però interrotta da un’inchiesta per una truffa: in pratica Follieri, millantando amicizie inesistenti alla Santa Sede e nel mondo della politica, convinse diversi imprenditori a investire grandi somme di denaro per un business rivelatosi inconsistente. Per quest’accusa patteggiò la pena e trascorse quattro anni e mezzo in un carcere della Pennsylvania. Una volta uscito di prigione tornò in italia, dedicandosi a nuove partnership con il mondo arabo. Ha saputo riacquistare credibilità comprando 162 stazioni di servizio, tre magazzini di petrolio e investendo nei metalli rari e nelle energie rinnovabili.​ La rivista Forbes lo definisce «il re dei metalli rari», di cui lo scorso anno deteneva l’8 per cento della produzione mondiale, stimato in 30 miliardi di euro.