Florentino Perez e James Pallotta si sono incontrati al MetLife durante l’intervallo del match tra Real Madrid e Roma. I due presidenti - come riporta ForzaRoma.info - si sono scambiati i gagliardetti della partita, ma anche dei regali. Il patron dei blancos ha donato a Pallotta una maglia del Real autografata da tutti i giocatori, mentre il numero uno giallorosso ha regalato a Perez una targa commemorativa della gara.



MERCATO – Chissà che nell’incontro non si sia anche parlato dello ‘scippo’ Malcom da parte dei rivali del Barcellona, ma anche di calciomercato. Monchi da diverso tempo infatti sarebbe interessato a Ceballos, centrocampista del Real Madrid, ieri tra i migliori in campo