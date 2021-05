Quasi duecento tifosi della Roma hanno avuto un confronto coi giocatori poche ore fa a Trigoria. I gruppi della Curva Sud si sono riuniti riempiendo piazzale Dino Viola, come alla vigilia della sfida con il Manchester, ma stavolta non per incitare. A parlare con i tifosi sono stati principalmente Dzeko e Pellegrini, A fare da scenografia uno striscione: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio... non dimenticatelo mai”. Dopo qualche coro i giocatori hanno accontentato le richieste dei tifosi e sono usciti dal centro sportivo per il confronto. La richiesta della Curva Sud è quella di non mollare il campionato, con particolare riferimento al derby tra una settimana. A osservare il tutto Tiago Pinto poco lontano.