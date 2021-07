Oggi è stata svelata la nuova maglia della Roma targata New Balance. A presentarla, a voce, è stato "il capitano Lorenzo Pellegrini" sul sito ufficiale del club. Una risposta a chi chiedeva chi sarebbe stato il capitano tra lui e Dzeko con l'avvento di Mourinho: "È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l'abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo".